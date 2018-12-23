ضبط 302 كيلو لحوم فاسدة في مركز طامية بالفيوم

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر كافة السلع.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط سائق حال استقلاله سيارة "دون لوحات" بدائرة مركز طامية بالفيوم، لحيازته 302 كيلوجرام مصنعات لحوم معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة، التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارٍ استمرار الحملات.