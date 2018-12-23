بث مباشر مباراة الزمالك Vs القطن التشادي اليوم HD

يخوض الزمالك مباراة سهلة أمام القطن التشادي اليوم الأحد 23-12-2018 في كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور الـ 32) مباراة الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بسباعية نظيفة.





الزمالك Vs القطن التشادي .

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور الـ 32).

القنوات الناقلة : أون سبورت 2 .

الملعب : غير معروف .

المعلق : حاتم بطيشة .

نتيجة مباراة الذهاب : الزمالك (7-0) القطن التشادي.









أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيلة فريقه لخوض مباراة الإياب أمام فريق القطن التشادي في دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب إدريس محمد وايا بالعاصمة التشادية إنجامينا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.





موعد مباراة الزمالك والقطن :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وجاء التشكيل كالتالي:





في حراسة المرمى: عماد السيد.





في خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.





في خط الوسط: فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن.





في خط الهجوم : كاسونجو كابونجو.





ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح - عمر السعيد - حازم إمام - أحمد مدبولي - أحمد فتوح - بهاء مجدي - مصطفي فتحي.