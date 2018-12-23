اللجنة العربية للإعلام الإلكترونى توصى برفع مشروعات الهيئة العربية للبث

نظمت الأمانة العامة الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وذلك في إطار قرارات

مجلس الوزراء العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في إطار الاحتفال بالرياض عاصمة الإعلام العربي.



وترأس الاجتماع الدكتور خالد الغامدي المشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السعودية، ورئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي، وأدار الاجتماع الوزير مفوض فوزي الغويل، مدير إدارة الامانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالأمانة العامة، كما شارك في الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء والمنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.



وتوصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات من بينها:

1- التأكيد على أهمية دور الإعلام الإلكتروني في دعم العمل الأمني من خلال توعية المواطنين بالتعاون مع الجهات الأمنية في منع وقوع الجرائم.



2- الموافقة على رفع المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث الفضائي المشترك.