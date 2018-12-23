ضبط 3800 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في السيدة زينب

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر كافة السلع.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط مسئول بإحدى شركات المستلزمات الطبية، كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بالقاهرة)، وبحوزته 3800 قطعة مستلزمات طبية متنوعة، ذات منشأ أجنبى، مجهولة المصدر، ودون أى مستندات تفيد بمشروعية حيازتها ومصدرها، وذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة والاقتصاد القومى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة، التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.