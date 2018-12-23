جروس يعلن تشكيل الزمالك لمباراة القطن التشادي

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، تشكيلة فريقه لخوض مباراة الإياب أمام فريق القطن التشادي في دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي ستقام على ملعب إدريس محمد وايا بالعاصمة التشادية إنجامينا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.



وجاء التشكيل كالتالي:



في حراسة المرمى: عماد السيد.



في خط الدفاع: عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز.



في خط الوسط: فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن.



في خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.



ويتواجد على دكة البدلاء: عمر صلاح - عمر السعيد - حازم إمام - أحمد مدبولي - أحمد فتوح - بهاء مجدي - مصطفي فتحي.