al ahly vs jimma kenema | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما (بث مباشر)

وضم تشكيل الأهلي كل من: شريف إكرامي في حراسة المرمى ، ومحمد هاني ، وساليف كوليبالي ، وأيمن أشرف ، وكريم نيدفيد، في خط الدفاع ، فيما ضم خط الوسط كل من : اللاعبين " عمرو السولية ، وهشام محمد ، وأحمد حمودي ، وناصر ماهر ، وإسلام محارب.

وفي خط الهجوم: اللاعب مروان محسن.