الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:02 م
al ahly vs jimma kenema | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما (بث مباشر)
al ahly vs jimma kenema | مشاهدة مباراة الاهلي وجيما (بث مباشر)
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وضم تشكيل الأهلي كل من: شريف إكرامي في حراسة المرمى ، ومحمد هاني ، وساليف كوليبالي ، وأيمن أشرف ، وكريم نيدفيد، في خط الدفاع ، فيما ضم خط الوسط كل من : اللاعبين " عمرو السولية ، وهشام محمد ، وأحمد حمودي ، وناصر ماهر ، وإسلام محارب.
وفي خط الهجوم: اللاعب مروان محسن.