ضبط مخزن بداخله سلع تموينية مدعمة مسروقة في الجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر كافة السلع.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط مصنع "دون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية في محافظة الجيزة، وعُثر بداخله على 21 جوالا معبأ سكر، زنة الواحد 65 كيلوجرام سكر تموينى مُدعم، وإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء، 41 كرتونة معبأة "خل" يستخدم في الأغراض الصناعية وغير صالح للاستهلاك وإعادة تعبئتها، وبيعها بالأسواق للمواطنين على أنه صالح للاستهلاك، وبلغ إجمالي المضبوطات 1،857 طن سكر تمويني مدعم من قبل الدولة، وخل صناعي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة، التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.