الجيش السوري يحبط محاولات تسلل مسلحين باتجاه نقاط عسكرية في ريف حماة

أحبطت وحدات الجيش السوري محاولات تسلل واعتداء مجموعات مسلحة باتجاه نقاط عسكرية, متمركزة في ريف حماة الشمالي.



وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش السوري وجهت ضربات مركزة على مواقع ومقرات لمجموعات مسلحة في قرى المشيك، وتل واسط والزيارة في سهل الغاب بالريف الشمالي، وذلك ردًا على خروقات المسلحين المتكررة.



وأوضحت "الوكالة" أن الضربات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المسلحين، وتدمير مقرات ونقاط محصنة ومواقع كانوا يستخدمونها في الاعتداء على النقاط العسكرية.



وأشارت الوكالة السورية إلى أن وحدة من الجيش تعاملت بالأسلحة المناسبة مع محاولة مجموعات مسلحة التسلل بين الأراضي الزراعية من محور بلدة لحايا، باتجاه النقاط العسكرية في ريف حماة الشمالي، وحققت إصابات دقيقة في صفوف المسلحين.