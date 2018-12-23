القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:00 م

إحباط بيع طن مخللات فاسدة في مركز السنطة بالغربية

إحباط بيع طن مخللات
عمرو المزيدي
dostor.org/2447408

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، ومكافحة جرائم الغش التجاري، والعمل على توافر كافة السلع.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط صاحب معمل مخللات "دون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة السنطة، بمحافظة الغربية، وبحوزته 1 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوالى كافة الأجهزة والقطاعات جهودها في مجال توجيه الحملات المكبرة، التي تستهدف ضبط القضايا التموينية المتنوعة.

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