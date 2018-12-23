مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Jimma Aba Jifar vs Al Ahly في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة أون سبورت ON Sport تعليق أيمن الكاشف
مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Jimma Aba Jifar vs Al Ahly في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة أون سبورت ON Sport
مشاهدة مباراة جيما أبا جيفار والأهلي Jimma Aba Jifar vs Al Ahly في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة أون سبورت ON Sport تعليق أيمن الكاشف , حيث يستضيف ملعب أديس أبابا معقل فريق جيما أبا جيفار في مدينة أديس أبابا عاصمة إثيوبيا , فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي يستضيف اليوم فريق الأهلي المصري في مباراة يبحث فيها الفريقين عن الفوز من أجل التواجد في دوري المجموعات مباراة قوية منتظرة وذلك ضمن إياب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة , مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار يقودها طاقم تحكيم صومالي بقيادة الحكم حسن محمد حاجي , يفتتح فريق الأهلي مباريات اليوم الثاني والأخير، ضمن مباريات الإياب من الدور الثاني، دور الاثنين والثلاثين والمؤهل لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انطلقت أمس السبت بثماني مباريات، في حين تقام سبع أخرى اليوم، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي .