القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:53 م

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Jimma Aba Jifar vs Al Ahly في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة أون سبورت ON Sport تعليق أيمن الكاشف

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار Jimma Aba Jifar vs Al Ahly في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة أون سبورت ON Sport

الاهلي وجيما
الاهلي وجيما
الدستور الرياضي
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مشاهدة مباراة جيما أبا جيفار والأهلي Jimma Aba Jifar vs Al Ahly في دوري أبطال أفريقيا 2019 ( كاف تشامبيونزليج ) بث مباشر اليوم علي قناة أون سبورت ON Sport تعليق أيمن الكاشف , حيث يستضيف ملعب أديس أبابا معقل فريق جيما أبا جيفار في مدينة أديس أبابا عاصمة إثيوبيا , فريق جيما أبا جيفار الأثيوبي يستضيف اليوم فريق الأهلي المصري في مباراة يبحث فيها الفريقين عن الفوز من أجل التواجد في دوري المجموعات مباراة قوية منتظرة وذلك ضمن إياب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة , مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار يقودها طاقم تحكيم صومالي بقيادة الحكم حسن محمد حاجي , يفتتح فريق الأهلي مباريات اليوم الثاني والأخير، ضمن مباريات الإياب من الدور الثاني، دور الاثنين والثلاثين والمؤهل لدور المجموعات، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انطلقت أمس السبت بثماني مباريات، في حين تقام سبع أخرى اليوم، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي .

مشاهدة مباراة جيما أبا جيفار والأهلي اليوم

Watch Jimma Aba Jifar vs Al Ahly Live Today

مشاهدة مباراة جيما أبا جيفار والأهلي اليوم 23-12-2018 دوري أبطال أفريقيا

لقاء في دوري أبطال أفريقيا اليوم - مشاهدة مباراة جيما أبا جيفار والأهلي

وقد نجح فريق الأهلي، خلال لقاء الذهاب الذي أقيم في مصر، وتحديدً على ملعب ستاد برج العرب، مساء الجمعة الرابع عشر من شهر ديسمبر الماضي، في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، جاء كلاهما خلال الشوط الأول لناصر ماهر ومروان محسن، في مرمى جيما الأثيوبي. وبنتيجة الذهاب، أصبحت فرص الأهلي المصري أكبر في تخطي عقبة الفريق الأثيوبي والتأهل لدور الستة عشر، الذي يقام بنظام المجموعات للموسم الثاني على التوالي، بعد أن تم تطبيقه الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي كان أحد الأدوار الفاصلة. ويسعى فريق الأهلي لتحقيق الفوز للمرة الثانية على حساب منافسه الأثيوبي، وعدم الاكفتاء بهدفي لقاء الذهاب، الذي قد يعطي آمالاً جديدة ليجما أبا جيفار خاصة إذا نجح في تسجيل هدف في بداية اللقاء، الذي سيقربه من معادلة النتيجة بشكل كبير للغاية، حال مر الوقت دون تسجيل الأحمر. ومن المؤكد سيحاول الفريق الأثيوبي على ملعبه تسجيل الأهداف والوصول لمرمى فريق الأهلي واختراقه بهدف لحين تسجيل آخر، في حين سيسعى فريق الأهلي للتسجيل مبكراً وحماية مرماه من تلقى الأهداف، أملاً في حسم التأهل بقوة والمنافسة على اللقب الذي خسره في النهائي للنسختين السابقتين أمام منافسين عربيين.
توقيت مباراة جيما أبا جيفار والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

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