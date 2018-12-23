مشاهدة مباراة الاهلى وجيما الاثيوبي (بث مباشر) اون سبورت

القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:51 م

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رابط لايف مشاهدة مباراة الاهلي وجيما الأثيوبي بينما يحاول فريق جيما الأثيوبي تقديم مباراة قوية على حساب المارد الأحمر وذلك بعد تفوقه على أساسا تليكوم بطل جيبوتي في دور المجموعات حيث فاز في الذهاب 3/1 بينما في مباراة الاياب تعادل 2/2 وبذلك تأهل بطل أثيوبيا للدور 32 في المرة الأولى التي يصل فيها الفريق الأثيوبي لهذا الدور ويضرب موعدا مع المارد الأحمر اليوم ولذلك يسعى لتحقيق مفاجأة بالفوز خارج أرضه على نادي القرن، في مباراة قوية وصعبة كون الفريق ألأحمر لن يرضى بالهزيمة اليوم يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي في دوري أبطال افريقيا.

يفتقد الأهلي جهود عدد كبير من لاعبيه للاصابة على رأسهم على معلول ومحمد الشناوي وأحمد فتحي وجونيور أجايي وحسام عاشور وصلاح محسن وسعد سمير الذي اصيب بتمزق في العضلة الخلفية في اللقاء الأخير أمام طلائع الجيش، اضافة لتغيب وليد آزارو للأيقاف مباراتين من قبل الكاف، لذا سيكون محمد يوسف في موقف صعب اليوم يبحث عن بدائل للعبين الأساسين ومن المنتظر أن يعتمد على شريف اكرامي في حراسة المرمى ويدفع ياللاعب أحمد علاء بدلا من سعد سمير بينما يقود هجوم الأهلي مروان محسن بديلا عن المغربي وليد آزارو.



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