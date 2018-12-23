"ماكرون" يشيد بالجنود الفرنسيين في تشاد

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشجاعة الجنود الفرنسيين المتواجدين في تشاد وأكد أنهم أضعفوا بشدة الجماعات المتشددة التي تزرع الإرهاب والجريمة.



وأكد ماكرون -خلال زيارته قاعدة أنجامينا، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأحد- أن القوات الفرنسية تحارب الإرهاب في كل مكان، مضيفًا: "إننا نحمي أنفسنا أيضًا لأن هذا الإرهاب هو نفسه الذي ضرب فرنسا قبل بضعة أيام في ستراسبورج".



كان "ماكرون" قد وصل إلى العاصمة أنجامينا مساء أمس السبت، قادمًا من باريس في زيارة رسمية تستمر يومين يجري خلالها مباحثات.



يشار إلى أن "ماكرون" قضى أيضًا عام 2017 العطلة نفسها مع نحو 500 جندي من قوة "بارخان" في عاصمة النيجر "نيامي" ما يعني أن هذه الزيارات أصبحت ضمن استراتيجية فرنسا لتأكيد تواجدها في منطقة الساحل.