القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:48 م

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلى وجيما في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلى وجيما في دوري أبطال إفريقيا

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مشاهدة مباراة الأهلى وجيما
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بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلى وجيما في دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر قناة الاهلي  | ماتش الأهلي و جيما HD بث مباشر يلا شوت | مباراة الاهلي اليوم

أعلن محمد يوسف المدير الفنى للأهلى تشكيل فريقه الذى يواجه جيما الإثيوبى في تمام السادسة مساء على ملعب برج العرب، والتي تأتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

وجاء التشكيل كالتالي :

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد وساليف كوليبالي ومحمد هاني وايمن اشرف

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية محمد شريف واحمد حمودي

خط الهجوم : ناصر ماهر ومروان محسن

 

ويجلس علي الدكه ميدو حابر وعلي لطفي ووليد سليمان واسلام محارب وهشام محمد

 

موعد مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي اليوم

البطولة : دوري أبطال أفريقيا

القنوات الناقلة : قناة الاهلي

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية

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