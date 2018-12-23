الاسطورة بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر beinsport

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على القطن التشادي اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية.





الزمالك يلتقي مع القطن على أرضية ملعب إدريس محمد أويا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ32 من البطولة القارية.





يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات كبيرة، بعد الفوز في لقاء الذهاب على ملعب بتروسبورت بسبعة أهداف نظيفة.





ويسعى الزمالك إلى التأهل إلى دور الـ32 مكرر، بعدما ودع بطولة الكونفدرالية من دور الـ32 الأول في الموسم الماضي على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، بركلات الجزاء الترجيحية.





ويواجه لاعبو الزمالك والمدير الفني كريستيان جروس عقبة وحيدة في لقاء اليوم، وهي صلابة أرضية ملعب المباراة، التي من الممكن أن تتسبب في إصابات لدى الأبيض.





وعلى الجانب الآخر، يرغب القطن التشادي في الفوز بأي نتيجة على أرضه لحفظ ماء الوجه أمام جماهيره.