البرلمان يحيل قانون الأحوال الشخصية للمناقشة باللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، مشروعي قوانين للجان المختصة والنوعية بالمجلس، الأول تقدم به النائب أيمن أبوالعلا وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل أحكام بعض مواد القانون رقم 48 لسنة 1941 لمنع الغش والتدليس، إلى لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية والشئون الصحية.



أما المشروع الثاني فمقدم من النائبة هالة أبوالسعد وأكثر من 60 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، بشأن الأحوال الشخصية، وقرر "عبدالعال" إحالته إلى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة.



