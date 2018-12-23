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يلا شوت يوتيوب Zamalek SC| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (الاسطورة )| كورة لايف

يلا شوت يوتيوب Zamalek SC| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (الاسطورة )| كورة لايف

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يلا شوت يوتيوب Zamalek SC| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (الاسطورة )| كورة لايف 
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على القطن التشادي اليوم الأحد في الكونفدرالية الإفريقية. 
يلا شوت يوتيوب Zamalek SC| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (الاسطورة )| كورة لايف 

الزمالك يلتقي مع القطن على أرضية ملعب إدريس محمد أويا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة في إياب دور الـ32 من البطولة القارية.

يدخل الزمالك لقاء اليوم بمعنويات كبيرة، بعد الفوز في لقاء الذهاب على ملعب بتروسبورت بسبعة أهداف نظيفة.
يلا شوت يوتيوب Zamalek SC| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (الاسطورة )| كورة لايف 

ويسعى الزمالك إلى التأهل إلى دور الـ32 مكرر، بعدما ودع بطولة الكونفدرالية من دور الـ32 الأول في الموسم الماضي على يد ولايتا ديتشا الإثيوبي، بركلات الجزاء الترجيحية.

ويواجه لاعبو الزمالك والمدير الفني كريستيان جروس عقبة وحيدة في لقاء اليوم، وهي صلابة أرضية ملعب المباراة، التي من الممكن أن تتسبب في إصابات لدى الأبيض.

وعلى الجانب الآخر، يرغب القطن التشادي في الفوز بأي نتيجة على أرضه لحفظ ماء الوجه أمام جماهيره.
يلا شوت يوتيوب Zamalek SC| مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (الاسطورة )| كورة لايف 

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