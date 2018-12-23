يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة اليوم بث مباشر الاهلي وجيما الاثيوبي اليوم الاحد 23-12-2018

سحب عينات عشوائية من مزارع الدواجن بكفر الشيخ (صور)

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، عددًا من الحملات على مزارع الدواجن بمراكز ومدن المحافظة، لسحب عينات منها قبل بيعها للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور. قاد الحملة، ...