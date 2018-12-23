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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:45 م

"مستقبل وطن" بالإسكندرية يواصل حملة "إحنا معاك" (صور)

مستقبل وطن بالإسكندرية
محمد الشريف
dostor.org/2447124

واصل حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة الإسكندرية، حملة "إحنا معاك"، والتى تستهدف المواطنين بعروس البحر الأبيض المتوسط وتقديم خدمات فعلية ومباشرة للمواطن السكندرى على عدة أصعدة رياضية واجتماعية وخدمية وصحية وتعليمية.

وأوضح النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن الحزب دشن في إطار الحملة مبادرة "الإسكندرية.. أجمل بينا"، والتي تستهدف إزالة القمامة من 90 منطقة سكنية في كافة أنحاء المحافظة وتجميل الميادين، مشيرا إلى أن الحملة بدأت بتجميل ميدان سعد زغلول بمنطقة محطة الرمل وميدان سيدي جابر، وقامت برفع القمامة من شارع الريادة بمنطقة سموحة ومنطقة حجر النواتية بشارع ترعة المحمودية.

وأشار "راغب" إلى أن الحملة تأتى فـى إطار دور الحزب فى التفاعل الحقيقى والبناء مع المواطن المصري الذى يمثل حجر الاساس للتنمية والاستقرار والذى برهن خلال السنوات الماضية ايمانه الحقيقي بمعركتى البناء والبقاء التي تخوضها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحمله صعوبات المرحلة والاصلاحات الاقتصادية التى تحتاج إلى جهود واجراءات تقودها الدولة والحكومة المصرية والاحزاب التى يقع عليها دور حقيقى فـى المشاركة الفعالة فـى تلك الجهود وتقديم خدمات حقيقة للمواطن.

وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة أن الحملة تستهدف تقديم خدمات مباشرة لنصف مليون مواطن بالعاصمة الثانية شملت إقامة 18 قافلة طبية، و25 منفذا لبيع السلع الغذائية في كافة أنحاء المحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى، ومبادرة حزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل رفع المخلفات وتجميل ونظافة شوارع الميادين والمراكز فى جميع محافظات مصر.

"مستقبل وطن" بالإسكندرية يواصل حملة "إحنا معاك" (صور)
"مستقبل وطن" بالإسكندرية يواصل حملة "إحنا معاك" (صور)
"مستقبل وطن" بالإسكندرية يواصل حملة "إحنا معاك" (صور)
"مستقبل وطن" بالإسكندرية يواصل حملة "إحنا معاك" (صور)
"مستقبل وطن" بالإسكندرية يواصل حملة "إحنا معاك" (صور)
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