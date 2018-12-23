العثور على جثة شاب مذبوح في الأقصر

تكثف الأجهزة الأمنية، بمحافظة الأقصر، من مجهودها للكشف عن ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية، مذبوحا، وملقى بمنطقة زراعية بمركز ومدينة أرمنت، بالجنوب الغربي من المحافظة.



تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارا يفيد بعثور المواطنين على جثة شاب عشريني، مذبوحا بإحدى المناطق الزراعية تسمى "سكة 50" بنجع دنقل بأرمنت الوابورات، دون العثور على أي أوراق تكشف عن هويته.



على الفور، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى أرمنت المركزي، وتشكيل فريق من ضباط مباحث مركز شرطة أرمنت للكشف عن ملابسات الواقعة.



حرر محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات، بإشراف من المستشار أحمد عبدالمقصود، المحامي العام لنيابات الأقصر.