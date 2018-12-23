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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:44 م

زيادة أعداد الصوب الزراعية فى طهران بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضى

زيادة أعداد الصوب
منار أحمد
dostor.org/2447122

قال مدير المنظمة الزراعية في إيران، إن مساحة البيوت الزجاجية في محافظة طهران زادات بنسبة 10% خلال العام الإيراني مقارنة بالعام الماضي.

ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، تم تخصيص 200 هكتار من الأراضي للبيوت المحمية في 15 مقاطعة في محافظة طهران في هذا العام الإيراني، في الوقت الحاضر، وصلت مساحة جميع البيوت الزجاجية في المحافظة إلى 3300 هكتار.

وتبلغ مساحة الدفيئات الزراعية في البلاد 12000 هكتار، وحوالي ربع الدفيئات الزراعية "الصوب الزراعية" في البلاد موجودة في محافظة طهران.

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