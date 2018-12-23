البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 294 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.



ويهدف مشروع القانون لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات، ودور العبادة، ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.



ونظم مشروع القانون إجراءات إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، حيث أناط لوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وعاقب المشروع من يحوز هذه الأسلحة دون ترخيص.