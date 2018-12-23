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سياسي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:43 م

البرلمان يوافق نهائيًا على قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2447115

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وتضمن مشروع القانون، الجواز بانعقاد الجمعية العمومية، إذا حضرها نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره نسبة لا تقل عن 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

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