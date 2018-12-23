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الثقافة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:42 م

أنشطة فنية بدراسات وبحوث قصور الثقافة

أنشطة فنية بدراسات
جمال عاشور
dostor.org/2447110

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث أقامت الإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر ٢٥ يناير ختام أنشطة الفصل الدراسي الأول مع مدرسة الأمل للصم والبكم، بجانب ورش فنية "تلوين، انسيالات للأطفال بالخرز، مجسمات للشمس بورق الكانسون".

كما أقام قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا ورشة رسم وتلوين بعنوان "موضوع حر" بألوان وأوراق الـ a4 وأقلام الرصاص، وذلك بحضانة جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر تصفا.

بينما أقيم بقصر العمال شبرا الخيمة أنشطة متنوعة، منها ندوة ثقافية بعنوان "حث الشباب على الابتعاد عن الشائعات فى مواقع التواصل الاجتماعى" ألقالها محمد الجزار صحفي، ثم عرض قصة مصورة ومسابقة في المعلومات العامة، كما أقام نادي الطفل مسابقة لأكتشاف المواهب، وبنادى المرأة عقدت ورشة تفصيل وورشة أخرى تدوير خامات البيئة لعمل شجرة الكريسماس، وذلك بمركز النيل للإعلام.

وعلى جانب آخر أقامت الإدارة العامة لثقافة القرية احتفالية اليوم الواحد بمناسبة العيد القومي للمحافظة بفرع ثقافة بورسعيد قرية الكاب، تضمنت الاحتفالية عقد محاضرة بعنوان "بورسعيد بلد النضال" ألقاها حسن كامل من أبطال المقاومة الشعبية ببورسعيد، أوضح فيها دور أبناء بورسعيد البواسل في الدفاع عن أرض مصر الحبيية وكانوا رمزا للبطولة والفداء، تلاها ورشة فنية في الرسم، وفي الختام أمسية شعرية للشاعر إبراهيم سكرانة.

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