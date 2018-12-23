إندونيسيا: ليس لدينا نظام إنذار مبكر لـ"تسونامى"

ذكرت الحكومة الإندونيسية، اليوم الأحد، في أعقاب موجات المد العاتية "تسونامي"، الناجمة عن نشاط بركان جبل "ماونت أناك كراكاتاو" في مضيق "سوندا"، أن البلاد ليس لديها أي نظام إنذار مبكر لتسونامي، غير الناجم عن الزلازل، طبقًا لما ذكرته صحيفة "جاكرتا بوست"، اليوم الأحد.



وقال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لمواجهة الكوارث، سوتوبو بورو نوجروهو، إنه لم يكن هناك أي تحذير بشأن تسونامي بمضيق سوندا نظرًا لأن إندونيسيا ليس لديها بعد أي إنذار مبكر لتسونامي ناجم عن الانهيارات الأرضية تحت الماء أو البراكين في البحر.

