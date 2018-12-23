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الثقافة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:41 م

فرق قصور الثقافة تتألق فى احتفالات العيد القومي لبورسعيد

فرق قصور الثقافة
جمال عاشور
dostor.org/2447105

شاركت الفرق الفنية التابعة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع فرع ثقافة بورسعيد، فى الاحتفالات المستمرة طوال الشهر الجاري بالعيد القومي لمدينة بورسعيد.

وقدمت فرق بورسعيد القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح، والفنون الشعبية للأطفال بقيادة الفنان محمد العشرى، والنيل للآلات الشعبية، الأنفوشى للفنون الشعبية والمنوفية، مجموعة من الاستعراضات والتبلوهات الفنية خلال الاحتفالات التى أقيمت على مسرح المركز الثقافى الترفيهى، بحضور اللواء عادل الغضبان ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وجمهور كبير من محافظة بورسعيد.

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