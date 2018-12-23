حبس هارب من 90 حكمًا قضائيًا و102 سنة سجنًا

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس "تامر. ح" 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالهروب من تنفيذ 90 حكمًا قضائيًا، و102 سنة سجنًا بدائرة قسم التجمع الأول.



نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، في التوصل لمحل هروب واختباء المتهم "تامر. ح" 43 سنة – مالك معرض موبيليا،(مطلوب التنفيذ عليه في 90 حكمًا قضائيًا صادرة ضده فى قضايا " نصب، شيكات، تبديد، سرقة تيار كهربائي" بلغ إجمالي العقوبات فيها 102 سنة حبسًا، وكفالات قدرها 350 ألف جنيه، ومديونية بلغت 5 ملايين جنيه، أثناء تواجده بإحدى الفيلات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة.