"الغضبان": دراسة اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت في اللمسات الأخيرة

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان اليوم الأحد، إن بلاده تدرس حاليا اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت، مبينا أن هذه الدراسات في اللمسات الأخيرة.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الغضبان القول، في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع الـ101 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، المنعقد في الكويت، أن الاتفاقية تمت أثناء تولي الحكومة العراقية السابقة "وسندرسها وسيكون موقفنا بناء على المعطيات الإيجابية".



وأضاف:"لا أستطيع أن أقول أن لدي ملاحظات على الاتفاقية، إذ سبق وصدرنا الغاز إلى الكويت في الثمانينيات من حقل الرميلة، لكن في ذات الوقت نعلم جميعا أن العراق لديه احتياجات كبيرة من الغاز وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية".



وحول التنقيب في المناطق الحدودية بين الجانبين، قال:"تواصل الجانبان قبل أيام في اجتماع كبير موسع شمل الفنيين من الطرفين، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، كما أن الاستشاري العالمي سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين على الحدود والمتواجد بهما حقلي الترقة صفوان العبدلي".



وأفاد بأنه بناء على الدراسة "سنتخذ سياسة إنتاجية بحيث يكون الإنتاج من ناحية الملكية مجزي للطرفين".



وحول أسعار النفط، أكد الغضبان أن تفعيل قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والمستقلين بشأن خفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا بداية من العام المقبل من شأنه أن يعادل السوق ويستوعب الفائض.