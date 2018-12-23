انتشار أمني مكثف لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

بدأت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، تنفيذًا لخطة وزارة الداخلية استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، حيث شهدت المحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة انتشارًا أمنيًا مكثفًا، تفعيلًا للخطة الأمنية بتأمين هذه الاحتفالات، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.



وشملت الخطط الأمنية تكثيف التواجد الأمني وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.



كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، والاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني.



وتواصل وزارة الداخلية تأكيدها على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

