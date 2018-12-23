"الخطة والموازنة" تضع توصياتها بخصوص الضرائب العقارية

خرجت لجنة الخطة والموازنة بعدة توصيات في حضور ممثلي الضرائب العقارية، بعدما وجه رئيس الاجتماع مصطفى سالم وكيل اللجنة والنائبة ميرفت إليكسان عدة انتقادات حول تقاعس الجهة الضريبية وعدم جاهزيتها ببيانات وأرقام متعلقة بتحصيلها إيرادات ضريبية.



النائبة ميرفت إليكسان وجهت عدة أسئلة لـ3 من ممثلي مصلحة الضريبة العقارية، انتهت إلى تأكيدها أن هناك أزمة في أداء المصالح الإيرادية التي كانت لتستطيع تحصيل الأضعاف للدولة، في وقت نعاني فيها من عجز في الموازنة، وفروق بين الإيرادات والمصروفات.



وافقها في القول النائب مصطفى سالم، الذي أكد أن هناك عددا من النصوص القانونية التي لم تقم مصلحة الضرائب العقارية بتفعيلها، قائلا: القانون صدر ليتم تطبيقه لا ليتم تجاهله، يجب أن يكون هناك نشاط في تحصيل الضرائب، وألا يتم التقاعس عن التعامل مع الممولين، مشددا: تطبيق القانون أمر غاية في الأهمية.



وتحدث بعدها إبراهيم السيد ممثل مصلحة الضرائب العقارية، قائلا أن هناك عجز 34 مليون جنيه لدى المصلحة، وأن ضريبة الأراضي التي كانت تبلغ 74 مليون تم إلغائها، وأن المصلحة قامت في العام 20162017 بتحصيل 222 مليون جنيه فيما يتعلق بالمباني والأطيان والملاهي، كثلاثة محاور تشكل مصادر أساسية.



لتتساءل النائبة ميرفت إليكسان عن وجود متأخرات بالضرائب العقارية بسبب عدم تطبيق فوائد التأخير على كل من لم يسدد منذ العام 2013، وحتى 2018، وهو ما ارتبك بشأنه ممثل الضرائب ولم يقدم للجنة رد واضح، لتباغته النائبة بأن 82 مليون حنيه على الأقل هي فوائد التأخير، لتعتبر أن الإرجاء مخالفة صريحة للقانون.



بعدها أضافت النائبة أن المصلحة لم تقم بتجديد الحجوز الإدارية مما تسبب في نقص الحصيلة، بما أهدر 737 مليون جنيه، منتقدة أيضا عدم القيام بالفحص الضريبي أولا بأول.



ليطالب النائب مصطفى سالم بتحديد عدة توصيات ملزمة لممثلي الضرائب، منها تحديد المسئول عن عدم القيام بتجديد الحجوزات ما ترتب عليه ارتفاع قيمة المديونيات المستحقة، وأن يرد إلى اللجنة بيان بالهيئات المستثناه من القانون كالتأمين الصحي أو وزارة الداخلية.



وأضاف النائب: صراحة وزارة المالية لم تلتزم بنسب التوزيع الواردة في القانون 96 لعام 2008، والخاصة بان الحصيلة الضريبية تذهب منها 50% للمصلحة والخزانة، و25% لصندوق إسكان العشوائيات، و25% للمحافظات، ليوصي الوزارة بحتمية الالتزام بما جاء في القانون.