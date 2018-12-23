الخميس.. حفل توقيع "الكيلو متر الذهبي" بالقومي للترجمة

يشهد منفذ البيع بالمركز القومي للترجمة٬ في الرابعة والنصف مساء الخميس المقبل، أمسية ثقافية لتوقيع ومناقشة كتاب "الكيلو متر الذهبي..العالم المفقود للإيطاليين المصريين" من تأليف دانيال فيشمان٬ وترجمة أماني فوزي حبشي٬ وحسين محمود.



ومما جاء في مقدمة الكتاب: "في أي مكان يمكنك أن تجد المسلمين والأقباط، الكاثوليك والقبارصة، والإيطاليين والإنجليز، واليهود والفرنسيين، والمغاربة والملطيين، والبولنديين والشراكسة والأرثوذكس والأرمن، الروس والسودانيين يعيشون معا؟ الإجابة هي مصر في النصف الأول من القرن العشرين ومن بين هؤلاء عاش عشرات الآلاف من' الطلاينة'،' الطلاينة المصريين' أبطال واقع مختلط ومتعدد الثقافات".