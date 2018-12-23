مد أجل الحكم على المتهمين في "أحداث الاتحادية" لـ14 يناير

قررت الدائرة 23 إرهاب، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بطرة، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم، في القضية المعروفة بـ"أحداث الاتحادية"، والتي حكم فيها على الرئيس المعزول في وقت سابق، لـ14 يناير.



وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم وآخرين تم الحكم عليهم، في مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسى بتحريض عدد من قيادات الإخوان من بينهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتبه، وأيمن هدهود، مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسئول عن حشد أفراد الجماعة للتوجه إلى محيط الاتحادية، حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه فى ذلك الأمر كل من: عصام العريان، ووجدي غنيم، اللذان حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.