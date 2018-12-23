ضبط 4 هاربين من أحكام بإجمالي 17 مليون جنيه غرامات

وجه رجال مباحث القاهرة، حملات أمنية مكثفة لملاحقة الخارجين على القانون، خاصة الهاربين من أحكام قضائية، وتمكن رجال مباحث أقسام شرطة "الساحل، المطرية، منشأة ناصر" من ضبط 4 محكوم عليهم هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة، وتمت إحالتهم للنيابات المختصة التي تولت التحقيق.



وتمكنت مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط "إبراهيم.ع.م" 61 سنة، بالمعاش، مطلوب التنفيذ عليه فى حكمين حبس جزئى فى قضايا "مبانٍ" والمقضى عليه فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 2 مليون و206 آلاف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.



كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط "السيد.ع.هـ" 56 سنة، صاحب مقهى، مطلوب التنفيذ عليه في 14 حكما قضائيا في قضايا "مبانٍ، تبديد" والمقضى عليه فيها بالحبس 19 سنة و9 شهور، وغرامة مالية مستحقة بلغت 13 مليونا و239 ألف جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.



ونجح رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر في القبض على كل من: "عادل.ر.أ" 50 سنة، عامل، وشقيقه "حمادة.ر.أ" 53 سنة، عامل، مطلوب التنفيذ عليهما في حكم قضائي صادر ضدهما في قضية (مبانٍ) والمحكوم عليهما فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت (مليون جنيه) لكل منهما، وبمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحكوم عليهم المضبوطين، والعرض على النيابة التي تولت التحقيق.