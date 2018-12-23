يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot
أعلنت وزارة الداخلية استنفارًا أمنيًا بكافة أجهزتها بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف خدمات التأمين بكافة المنشآت الحيوية والمهمة؛ لتوفير الأجواء المناسبة أثناء ...
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، حملة مكبرة، لرفع الإشغالات من شوارع الحامول، وفرض السيطرة على جميع شوارع المدينة، وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية. ...
نظمت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، احتفالية اليوم العالمي للمعاق، اليوم الاحد، تحت عنوان "معًا طول المشوار"، برعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية والمجلس ...