القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:11 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot

يلا شوت .. مشاهدة
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يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot

يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره القطن التشادي، في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتذاع المباراة على قناة on sport الفضائية.

 
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot
 

يدخل الزمالك مباراة القطن ويسعى لحسم التأهل لدور الـ ٣٢ مكرر بعد أن حقق فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بسبعة أهداف مقابل لاشيء على ملعب بتروسبورت.


 يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot

وقام السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بإراحة عدد من لاعبي الزمالك من المشاركة فى اللقاء بصفة أساسية وعلى رأسهم الثنائي محمود جنش، حارس مرمى الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بعد استبعادهما من قائمة السفر.

 
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot
كما سيشهد تشكيل الزمالك أمام القطن التشادي العديد من التغييرات، حيث سيشارك عماد السيد أساسيًا في حراسة المرمى بينما سيلعب محمد إبراهيم فى الوسط بجوار فرجاني ساسي وسيعود أوباما خلف كاسونجو بعد غياب اللاعب عن مباراة الذهاب للإصابة في الظهر.

 يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot

واستقر المدير الفني للزمالك على تعديل خطة اللعب من 4 / 2 / 3 / 1 إلى 4 / 1 / 4 / 1 نظرا لظروف المباراة وضمان الأبيض التأهل بنسبة كبيرة.
يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك (كهربا) والقطن بث مباشر اليوم ..| Yalla Shoot

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