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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:11 م

الاحتلال الاسرائيلى يحتجز 3 طالبات من مدرسة بيتونيا الأساسية

الاحتلال الاسرائيلى
وكالات
dostor.org/2446857

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، ثلاث طالبات في الصفين السادس والسابع، من مدرسة بيتونيا الأساسية العليا، غرب رام الله.

وقالت وزارة التربية والتعليم، "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الفتيات الثلاث لبعض الوقت قبل أن تقوم بإخلاء سبيلهن".

وذكرت مصادر لوكالة أنباء"وفا" الفلسطينية، أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أرغموا الطالبات على الصعود في جيب عسكري وسط صيحات زميلاتهن اللواتي طالبن بإطلاق سراحهن، وهددوا بالاعتداء على من يحاول الاقتراب من المكان.

يذكر أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي، يشكل انتهاكًا لحقوق الأطفال ويخالف القانون الدولي، خصوصًا اتفاقية الطفل المادة (16) التي تنص على: أنه "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته". كما تنص أيضًا على أن "للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس".

يذكر أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون الـ16 عامًا، وذلك وفق الجهاز القضائى الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى الأمر العسكري رقم "132"، والذي حدد فيه سن الطفل بمن هو دون السادسة عشرة، وفى هذا مخالفة صريحة لنص المادة رقم "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة).

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