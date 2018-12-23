الزمالك ضد القطن | بث مباشر مباراة الزمالك والقطن | كوره ستار | كوره star

"معًا طول المشوار".. احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الإسكندرية

نظمت كلية التربية بجامعة الإسكندرية، احتفالية اليوم العالمي للمعاق، اليوم الاحد، تحت عنوان "معًا طول المشوار"، برعاية كل من وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية والمجلس ...