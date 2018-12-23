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اقتصاد
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:08 م

البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال "مصر للألومنيوم"

البورصة توافق على
اكرم عمران
dostor.org/2446846

قالت إدارة البورصة إن لجنة قيد الأوراق المالية وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مصر للألومنيوم من 1.1 مليار جنيه إلى 1.650 مليار جنيه بزيادة قدرها 550 مليون جنيه، موزعة على 137.5 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 4 جنيه للسهم، خصمًا من أرباح العام المالي المنتهي في 30 يوليو الماضي، وبتوزيع 0.5 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي.

وأوضحت البورصة، منذ قليل، أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول اليوم الأحد، بواقع 0.5 سهم مجاني لكل سهم أصلي.

كما قررت لجنة القيد إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول غدًا الإثنين، كما يلي:
"ص 1: ص10: 412.5 مليون سهم".

وأشارت البورصة إلى أنه تقرر قيد تعديل مدة الشركة "بمد أجل الشركة" لمدة 25 سنة اعتبارًا من بعد غدٍ الثلاثاء.

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