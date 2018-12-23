القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:08 م

الاهلي وجيما بث مباشر - يلا شوت

الاهلي وجيما بث مباشر - يلا شوت

الاهلي وجيما
الاهلي وجيما
الدستور مباشر
dostor.org/2446845

يقدم موقع الدستور لايف DOSTOR LIVE خدمة البث المباشر لاهم مباريات اليوم حيث يواجه اليوم فريق النادي الأهلي المصري نظيره جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد 23-12-2018 على ملعب "أديس بابا"، والمنقولة عبر شبكة قنوات أون سبورت HD والنيل الرياضية.

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار اليوم الأحد 23-12-2018 بث مباشر

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تقام مباراة الأهلي وجيما اليوم الأحد 23-12-2018 في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على قناة ON SPORT HD1 والنيل الرياضية.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الاهلي وجيما

تبث القناة بصيغتي ال HD و SD صيغة ال hd والتي تعني جودة الصورة ووضوح الصوت، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة، ومن بين البرامج التي تذاع على شاشة قناة أون سبورت برنامج مساء الأنوار، استاد مصر، كأس العالم روسيا 2018، النشرة الرياضية، عناوين رياضية، ميديا أون، حكاية بطولة، وغيرها من البرامج الرياضية الممتعة.

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تردد قناة أون سبورت 1 + 2
القمر الصناعي   تردد القناة معامل الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح 
نايلسات         10853      أفقي           27500      6/ 5

تشكيل مباراة الأهلي المتوقع أمام جيما اليوم

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حراسة المرمى: شريف إكرامي 
خط الدفاع: كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف
خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف – ناصر ماهر 
خط الهجوم: مروان محسن.


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