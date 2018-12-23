القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
الكابتن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:08 م

صحف ألمانيا تركز على نتائج الجولة السابعة عشر من البوندسليجا

صحف ألمانيا تركز
أ ش أ
dostor.org/2446843

تركز اهتمام الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، على نتائج مباريات السبت في الدوري الألماني لكرة القدم في أسبوعه السابع عشر، وأبرزها نجاح فريق بايرن ميونخ في الفوز بثلاثية نظيفة خارج ملعبه على اينتراخت فرانكفورت ليحافظ على فارق الست نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.

واهتمت صحيفة "كيكر" عبر موقعها الإلكتروني بنتائج مباريات السبت، حيث أشارت إلى سلسلة انتصارات بايرن وتنفس شالكه الصعداء، بالإضافة لعودة لايبزيج لتحقيق الفوز.

ومن جانبها أشارت صحيفة "بيلد" على موقعها الإلكتروني لفوز بايرن ميونخ بالعنوان التالي: "ريبيري يمزح بشأن عقد بايرن الجديد" في إشارة لتلميحات فرانك ريبيري عقب مواجهة آينتراخت فرانكفورت، لرغبته في الاستمرار مع النادي البافاري والتوقيع على عقد جديد.

وكان ريبيري قد أحرز هدفين في فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت (3-0)، أمس السبت، كما سجّل هدف فوز البافاري على لايبزيج في الأسبوع الماضي.

وخرجت صحيفة "فاز" بعنوان يقول: "شالكه يفوز على شتوتجارت"، حيث اهتمت بفوز الأزرق الملكي على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق الانتصار الأول بعد 4 مباريات بدون فوز.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب

منذ حوالي 21 ساعة

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين

منذ يوم

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)

منذ يومين

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون

منذ يومين

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب

منذ يومين

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

الآن

في الذكرى الـ ٦٢ لعيد النصر على العدوان الثلاثي.. مصر تنتصر بمعركة التنمية

بين البناء ونهوض الوطن.. حصاد انجازات السيسي في 2018

"التخابر" و"أحداث عنف بني سويف" أبرز محاكمات اليوم

صحف القاهرة تبرز افتتاح السيسي لأضخم مشروع قومي للزراعات

ads
الأكثر قراءة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

ألبومات الصور

شاهد.. الشرطة تكثف تواجدها بميادين مصر لتأمين احتفالات الميلاد

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بكفر الشيخ

"معًا طول المشوار".. احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الإسكندرية

تدعيم شبكة كهرباء قرى الحامول في كفر الشيخ بجهاز تحكم آلى (صور)

نجم الساعة

KoraStar_كورة جول_يلا شوت_مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر_كورة ستار_KoraGoal_YallaShoot

الأكثر قراءة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

كشكول

"أعمال الكنترولات باستخدام MIS" في ورشة عمل بتربية سوهاج

بالصور..«المصرية الصينية» تستضيف المؤتمر السابع للطب الوظائفي .. مارس المقبل

افتتاح مدرسة «التوفيق للصم وضعاف السمع» بالسويس بمشاركة القوات المسلحة

«التعليم العالي»: زيادة 19 كلية بالجامعات الحكومية بـ 2.8 مليار جنيه خلال 2018

«الدولية الحكومية بالشيخ زايد» تعلن فتح باب التقديم للمعلمين

الأمصار

شرطة دبي تبلغ مقيمة بتعرضها للسرقة قبل أن تكتشفها

«الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

العراق والكويت يختاران مستشارا لدراسة مناطق النفط الحدودية بينهما

المناطق الأكثر عرضة لانطلاق الحرب العالمية الثالثة منها

باكستان تستعد لزيارة بن سلمان وبن راشد لها

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

اكتشاف دلائل جديدة على قرب كارثة عالمية

أكثر من 30 ألف سائح أجنبي يحتفلون بآخر اكتمال للقمر هذا العام بتايلاند

ناسا تنشر صور ألمع جسم فضائي في 2018

مباريات
الصحة

فنجان واحد من القهوة المُرّة يكشف الشخصية الشريرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎