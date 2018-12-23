صحف ألمانيا تركز على نتائج الجولة السابعة عشر من البوندسليجا

تركز اهتمام الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الأحد، على نتائج مباريات السبت في الدوري الألماني لكرة القدم في أسبوعه السابع عشر، وأبرزها نجاح فريق بايرن ميونخ في الفوز بثلاثية نظيفة خارج ملعبه على اينتراخت فرانكفورت ليحافظ على فارق الست نقاط عن بوروسيا دورتموند المتصدر.



واهتمت صحيفة "كيكر" عبر موقعها الإلكتروني بنتائج مباريات السبت، حيث أشارت إلى سلسلة انتصارات بايرن وتنفس شالكه الصعداء، بالإضافة لعودة لايبزيج لتحقيق الفوز.



ومن جانبها أشارت صحيفة "بيلد" على موقعها الإلكتروني لفوز بايرن ميونخ بالعنوان التالي: "ريبيري يمزح بشأن عقد بايرن الجديد" في إشارة لتلميحات فرانك ريبيري عقب مواجهة آينتراخت فرانكفورت، لرغبته في الاستمرار مع النادي البافاري والتوقيع على عقد جديد.



وكان ريبيري قد أحرز هدفين في فوز بايرن ميونخ على آينتراخت فرانكفورت (3-0)، أمس السبت، كما سجّل هدف فوز البافاري على لايبزيج في الأسبوع الماضي.



وخرجت صحيفة "فاز" بعنوان يقول: "شالكه يفوز على شتوتجارت"، حيث اهتمت بفوز الأزرق الملكي على مضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحقق الانتصار الأول بعد 4 مباريات بدون فوز.