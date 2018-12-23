إخلاء سبيل طبيب بني سويف بعد تبرئته من ادعاءات "نائب الجن"

أمرت نيابة الوايلي، بإخلاء سبيل الدكتور مصطفى عبد المقصود، أستاذ العظام في مستشفى بني سويف، بضمان محل إقامته، وذلك عقب ورود تحريات مباحث الأموال العامة بتبرئته من ادعاء علاء حسانين، نائب الجن والعفاريت، بتشكيل عصابي لتزوير مستندات ضده والحصول على أحكام قضائية.



وصرح محمد النجار، دفاع الدكتور مصطفى عبد المقصود، أن النيابة العامة أخلت سبيل موكله بضمان محل إقامته، وذلك عقب ورود تحريات مباحث الأموال العامة تفيد بعدم وجود أي دور لموكله في الواقعة وملابساتها.



وأضاف "النجار" أن تحقيقات النيابة في القضية رقم 2780 لسنة 2018 إداري الوايلي، أفادت بأن المتهم الرئيسي في الواقعة محل التحقيق أنكر معرفته بالدكتور مصطفى عبد المقصود، مؤكدا أنه لم يراه من قبل ولَم تربطه به أي علاقة من قريب أو بعيد.



وأكد "النجار" أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه نائب الجن والعفاريت؛ لادعاءه على موكله كذبا وزورا، وسيسعى لإثبات براءة موكله من هذه الواقعة وحفظ القضية وإثبات كيدية الاتهام ومقاضاة الطرف المدعي.



وقال "النجار" إن موكله الدكتور مصطفى عبد المقصود، من أكبر أساتذة العظام في بني سويف، ومشهود له بالنزاهة والكفاءة والسمعة الطيبة، وزوجته وأولادة الخمسة أطباء يتمتعون بالسيرة الطيبة وحسن السمعة، مشيرا إلى أن ما ادَّعاه النائب المعروف عنه النصب باستخدام أساليب غير شرعية، تتمثل فى الدجل والشعوذة، نال من سمعتهم وأدى إلى أضرار مادية وأدبية ستعود عليه بالتعويض.



وكان علاء حسانين، الشهير بنائب الجن والعفاريت بالمنيا، ادعى على الدكتور مصطفى عبد المقصود، بتشكيل عصابى بالاشتراك مع محام ومجموعة من الأفراد لتزوير مستندات ضده والحصول على أحكام قضائية ضده.



يذكر أن محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار محمد محمود البربري، قضت بالسجن المشدد 15 عاما لـ"علاء محمد حسانين" الملقب بـ"نائب الجن والعفاريت"، وآخرين، بتهمة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح في القضية 3478 لسنة 2017 جنايات كلي بني سويف.