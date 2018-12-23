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الثقافة
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:06 م

اليوم.. الناقدة اعتدال عثمان تناقش فنون الكتابة عند رضوى عاشور

اليوم.. الناقدة اعتدال
ايهاب مصطفى
dostor.org/2446837

يستضيف الإعلامي خالد منصور، في حلقة اليوم الأحد من برنامجه "فنون الكتابة"، الناقدة اعتدال عثمان في مناقشة عن الكاتبة رضوى عاشور، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً على قناة النيل الثقافية.

رضوى عاشور كاتبة وأكاديمية وناقدة مصرية، ولدت في 26 مايو 1946 في القاهرة، ودرست الأدب الإنجليزي وحصلت على الماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1972 ونالت الدكتوراه من جامعة ماساتشوستس في الولايات المتحدة عام 1975، وعملت بالتدريس في كلية الآداب بجامعة عين شمس، كما عملت أستاذا زائرا في جامعات عربية وأوروبية.

وتنوع إنتاجها، فشمل دراسات نقدية منها "الطريق إلى الخيمة الأخرى.. دراسة في أعمال غسان كنفاني" 1977، و"التابع ينهض..الرواية في غرب أفريقيا" 1980، و"البحث عن نظرية للأدب.. دراسة للكتابات النقدية الأفرو-أمريكية" 1995.

كما صدر للكاتبة مجموعات قصصية وروايات حظيت باهتمام كبير من النقاد العرب، ومنها "حجر دافئ" 1985، و"خديجة وسوسن" 1989، و"قطعة من أوروبا" 2003، و"ثلاثية غرناطة" وتضم ثلاث روايات هي "غرناطة" 1994 و"مريم والرحيل" 1995، و"أطياف" 1999.

وكتبت رضوى عاشور أعمالا تنتمي إلى السيرة الذاتية ومنها كتاب "الرحلة.. أيام طالبة مصرية في أمريكا" 1983، إضافة إلى "تقارير السيدة راء" 2001، و"أثقل من رضوى" 2013.

حازت عدة جوائز أدبية من مصر وخارجها، منها جائزة أفضل كتاب عام 1994 عن الجزء الأول من ثلاثية غرناطة، على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، والجائزة الأولى من المعرض الأول لكتاب المرأة العربية عن ثلاثية غرناطة، وجائزة قسطنطين كفافيس الدولية للأدب في اليونان، وجائزة تركوينيا كارداريللي في النقد الأدبي في إيطاليا، وجائزة بسكارا بروزو عن الترجمة الإيطالية لرواية أطياف في إيطاليا، وجائزة سلطان العويس للرواية، كما ترجمت أعمال الكاتبة الكبيرة، إلى عدة لغات، منها الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، ورحلت في 30 نوفمبر 2014.

اعتدال عثمان ناقدة وكاتبة قصة قصيرة مصرية، ولدت بالقليوبية وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، كما حصلت على الماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وعملت لبعض الوقت مساعد تحرير في مجلة "فصول" التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب، لها دور فعال في دفع أعمال الأديبات الناشيئات وتقديم النقد النسوي الغربي إلى الكتاب العربي.

نشرت مجموعة قصصية بعنوان: "يونس والبحر" (1989) ترجمت القصة الرئيسية واثنتان أخريان إلى الإنجليزية (1991) لها مجموعة قصصية أخرى بعنوان: "وشم الشمس" (1992) وكتاب نقد بعنوان "إضاءة النص: قراءة في الشعر العربي الحديث" (1988).

عملت مدير تحرير لمجلة "فصول" ثم "النداء" ثم "سطور"، كما صدر لها كتاب "عين الكتابة" الصادر من سلسلة كتابات نقدية، وكتاب "السفر إلى ممالك الخيال: ملامح وأصوات فى الرواية العربية" عن كتاب الهلال.

يذكر أن الحلقة من إعداد إيمان مصطفى، وإخراج أحمد عبد الباسط.

اليوم.. الناقدة اعتدال عثمان تناقش فنون الكتابة عند رضوى عاشور
اليوم.. الناقدة اعتدال عثمان تناقش فنون الكتابة عند رضوى عاشور
اليوم.. الناقدة اعتدال عثمان تناقش فنون الكتابة عند رضوى عاشور
اليوم.. الناقدة اعتدال عثمان تناقش فنون الكتابة عند رضوى عاشور
اليوم.. الناقدة اعتدال عثمان تناقش فنون الكتابة عند رضوى عاشور
اليوم.. الناقدة اعتدال عثمان تناقش فنون الكتابة عند رضوى عاشور
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