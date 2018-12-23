شرطة النقل تضبط 6 هاربين من تنفيذ 44 حكمًا قضائيًا

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.



أسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن ضبط 6 هاربين محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم في 44 قضية متنوعة أثناء تواجدهم بمواقع مختلفة بنطاق التأمين من بينهم اثنان بحوزتهما مواد مخدرة.



وتم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده برصيف محطة سكك حديد الظاهرية، وبحوزته "10 لفافات من مخدر الهيروين - سلاح أبيض"، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "ضرب".



كما تم ضبط أحد الأشخاص أثناء تواجده بمحطة المرج لمترو الأنفاق وبحوزته "59 قرصا مخدرا- سلاح أبيض (كتر)"، وبالكشف عنه تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 قضايا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.