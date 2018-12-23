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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:04 م

الأهلي وجيما الاثيوبي بدون تقطيع نهائيًا| بث مباشر على الأسطورة مباراة الاهلي و جيما الاثيوبي

الأهلي وجيما الاثيوبي
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يقدم موقع الدستور الرياضي لعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم و المارد الاحمر "الأهلي" في مصر وانحاء العالم الاحمر خدمة البث المباشر لمباراة اليوم الاحد 23-12-2018 بين فريقي الاهلي و جيما أبا جيفار الأثيوبي في عودة الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا الآن

                                            

مباراة الأهلي اليوم أمام جيما أبا جيفار هي مباراة العودة، وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين مقابل لاشئ، وصرح محمد يوسف المدير الفتي المؤقت أن الأهلي سوف يسعى للفوز في أثيوبيا، وأن النادي استفاد من الأخطاء الخاصة بمباراة الذهاب، ونتابع معكم كل جديد.

 

صرح المدير الفني للنادي الأهلي محمد يوسف، أن الفريق استفاد من تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة، وذلك من أجل التحضير جيدا لمباراة اليوم، وقال بأنه استفاد من التأجيل لإعداد الفريق بدنيا وذهنيا، ونتابع معكم التفاصيل العاجلة، واستعد الاهلي جيدًا لمباراة العودة اليوم.

 

مشاهدة مباراة الأهلي وجيما ابا جيفار

النادي الأهلي حصل على بطولات دوري أبطال أفريقيا ثمان مرات، ووصل لكأس العالم للأندية في خمس مناسبات من قبل، في عام 2005 حصل على المركز السادس، وفي عام 2006 حصل على المركز الثالث، وفي عام 2008 حصل على المركز السادس، وفي عام 2012 حصل على المركز الرابع، وفي عام 2013 حصل على المركز السادس، وهو صاحب الأرقام القياسية بمصر في عدد مرات الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

تاريخ النادي الأهلي

النادي الأهلي صاحب العديد من الأرقام القياسية، ونرصد لكم عدد بطولات الأهلي المصري، وهي 40 بطولة دوري ممتاز، و36 بطولة كأس مصر، و10 بطولات كأس سوبر مصري، وثمان بطولات دوري أبطال أفريقيا، وست بطولات كأس السوبر الأفريقي، وأربع بطولات كأس الكؤوس الأفريقية، و16 بطولة دوري منطقة القاهرة، وسبع بطولات كأس السلطان حسين، وبطولتان كأس السوبر العربي.

 

موعد مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار

اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018 تنطلق مباراة الأهلي المصري وجيما أبا جيفار في أديس أبابا في أثيوبيا، في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، وسوف ننقل رابط المباراة قبل بدءها بقليل، ونتابع معكم التقارير العاجلة، وتنقل المباراة قناة أون سبورت بشكل حصري، ونرصد التفاصيل العاجلة.

 

ويمكن لغير المشتركين في قناة بي ان سبورت الرياضية من خلال الدستور الرياضي مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي وجيما اليوم الأحد 23-12-2018 وفي حال توقف البث يرجى اعادة تحميل الصفحة

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