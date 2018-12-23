في أول مباراة بعد مورينيو.. "يونايتد" يحقق ما عجز عنه 5 أعوام

حقق مانشستر يونايتد رقما لم يحققه في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عهد المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون، بانتصاره بنتيجة 5-1 على كارديف سيتي مساء السبت.



وتعود آخرة مرة استطاع فيها "الشياطين الحمر" تسجيل 5 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لفترة تدريب الاسكتلندي أليكس فيرجسون في موسمه الأخير عام 2013.



وحقق فيرجسون تعادلا مثيرا بنتيجة 5-5 في آخر مباراة له مع مانشستر يونايتد، في مايو 2013، أمام ويست بروميتش بالدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يستطع الفريق تسجيل 5 أهداف في الدوري منذ وقتها، إلا أن المدرب النرويجي الجديد أولي جونار سولشاير استطاع تحقيق ذلك في أول مباراة له مع الفريق مساء السبت.



وتوالى على تدريب مانشستر يونايتد 3 مدربين منذ رحيل الأسطوري فيرغسون، وهم الأسكتلندي دايفد مويس والهولندي لويس فان خال والبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل منذ أيام، وفشل الثلاثة في تحقيق النتائج المرجوة للنادي.



ويعود آخر لقب دوري إنجليزي ممتاز في موسم فيرجسون الأخير في 2012-2013، عندما تصدر بفارق كبير عن ملاحقه مانشستر سيتي.