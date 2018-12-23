القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
الكابتن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:02 م

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla shoot

يلا شوت مشاهدة مباراة
dostor.org/2446826

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla shoot
في مباراة سهلة نسبيا للفارس الأبيض، يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على القطن التشادي، في الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 23 ديسمبر 2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات إياب دور الـ32، من كأس الكونفدرالية الإفريقية، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر kora star
يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla shoot


وكان لقاء الذهاب بملعب بتروسبورت بالقاهرة، قد انتهى بفوز الزمالك بسبعة أهداف نظيفة، وستكون مهمة الأبيض في تشاد سهلة للغاية، خاصة وأن الفريق اكتسح نظيره التشادي في مباراة الذهاب، موعد مباراة الزمالك والقطن التشادي ب مباشر اليوم الأحد والقنوات الناقلة، لايف مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي بث مباشر اليوم الأحد.

 

ويشارك الفريق الأبيض في الكونفدرالية، باعتباره بطلا لكأس مصر نسخة 2017-18، وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا المتواضع.

 يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla shoot


تشكيل الزمالك المتوقع:

 

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

 

 

عماد السيد في حراسة المرمى

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني

الوسط : محمد إبراهيم وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا

الهجوم: كاسونجو

 

 

وستقوم قناة أون سبورت 2 بث مباراة الإياب بين الزمالك والقطن التشادي، حصريا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.

 

وستكون مهمة الفريق التشادي شبه مستحيلة اليوم للصعود والتأهل على حساب الزمالك حيث يحتاج للفوز بفارق 8 اهاف للتأهل للدور المقبل في بولة الكونفدرالية الإفريقية، مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك والقطن التشادي اليوم الأحد بث مباشر في الكونفدرالية الإفريقية.

 يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla shoot


ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة سلسلة نتائجه المميزة في الفترة الأخيرة، ويحتل الزمالك محليا صدارة الدوري المصري برصيد 35 نقطة جمعها من 11 انتصار وتعادلين وهزيمة، ونجح في التتويج بلقب السوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي في أكتوبر الماضي، ويقدم جروس المدير الفني للزمالك أرقاما تاريخية مع الفريق في الموسم الحالي.
يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر Yalla shoot

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

في الذكرى الـ ٦٢ لعيد النصر على العدوان الثلاثي.. مصر تنتصر بمعركة التنمية

بين البناء ونهوض الوطن.. حصاد انجازات السيسي في 2018

"التخابر" و"أحداث عنف بني سويف" أبرز محاكمات اليوم

صحف القاهرة تبرز افتتاح السيسي لأضخم مشروع قومي للزراعات

ads
الأكثر قراءة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

ألبومات الصور

شاهد.. الشرطة تكثف تواجدها بميادين مصر لتأمين احتفالات الميلاد

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بكفر الشيخ

"معًا طول المشوار".. احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة الإسكندرية

تدعيم شبكة كهرباء قرى الحامول في كفر الشيخ بجهاز تحكم آلى (صور)

نجم الساعة

KoraStar_كورة جول_يلا شوت_مشاهدة مباراة الاهلي وجيما بث مباشر_كورة ستار_KoraGoal_YallaShoot

الأكثر قراءة

مجلة أمريكية: الحرب العالمية الثالثة قد تندلع من الصين أو الخليج

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

كشكول

"أعمال الكنترولات باستخدام MIS" في ورشة عمل بتربية سوهاج

بالصور..«المصرية الصينية» تستضيف المؤتمر السابع للطب الوظائفي .. مارس المقبل

افتتاح مدرسة «التوفيق للصم وضعاف السمع» بالسويس بمشاركة القوات المسلحة

«التعليم العالي»: زيادة 19 كلية بالجامعات الحكومية بـ 2.8 مليار جنيه خلال 2018

«الدولية الحكومية بالشيخ زايد» تعلن فتح باب التقديم للمعلمين

الأمصار

شرطة دبي تبلغ مقيمة بتعرضها للسرقة قبل أن تكتشفها

«الأرصاد»: طقس الاثنين معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

العراق والكويت يختاران مستشارا لدراسة مناطق النفط الحدودية بينهما

المناطق الأكثر عرضة لانطلاق الحرب العالمية الثالثة منها

باكستان تستعد لزيارة بن سلمان وبن راشد لها

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

اكتشاف دلائل جديدة على قرب كارثة عالمية

أكثر من 30 ألف سائح أجنبي يحتفلون بآخر اكتمال للقمر هذا العام بتايلاند

ناسا تنشر صور ألمع جسم فضائي في 2018

مباريات
الصحة

فنجان واحد من القهوة المُرّة يكشف الشخصية الشريرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎