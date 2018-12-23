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سياسي
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 12:01 م

ممثلة الزراعة أمام البرلمان: نستورد 441 ألف طن لحوم من الخارج

ممثلة الزراعة أمام
كريمة أبو زيد
dostor.org/2446822

قالت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن مصر تستورد 441 ألف طن لحوم من الخارج، كما تستورد 150 ألف طن ألبان مجففة، في الوقت الذي نصدر فيه منتجات ألبان بواقع 100 ألف طن، وهذا يؤكد أن هناك زيادة في إنتاجية الألبان، لكنها ليست الأمثل، وهناك تطلعات لتحقيق مزيد من الإنتاجية.

وأضافت "محرز"- خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب، اليوم الأحد- أن هناك 12 ألف مزرعة مرخصة، وهذا يؤكد وجود انفراجة في شروط التراخيص وفقًا للدستور والقانون، حيث تم مراجعة كافة التشريعات، بالإضافة إلى أن الإنتاج الداجني والحيواني والسمكي مفتوح في كافة الأراضى الجديدة، لافته إلى أن الإنتاج الحيواني نشاط زراعة وغذاء مثله مثل الغذاء النباتي، ويتم التعامل معه وفقا لهذه الشروط.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في مشروع "البتلو" في ضوء التوجيهات، وأصبح المشروع ناجحًا، وجهاز تنمية المشروعات ساهم بشكل فعال في هذا الأمر، حتى وصلت النتيجة إلى 29 ألف مزرعة إنتاج حيوانى.

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