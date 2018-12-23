ضبط 65 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر في مصنعين بالمنوفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن المنوفية، حملة مكبرة بمحافظة المنوفية أسفرت عن ضبط مصنعين لإنتاج الأسمدة الزراعية، ضُبط بداخلهما 65،450 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر والبيانات، ومنتهية الصلاحية، وبعضها دون تسجيل.



ونجحت الحملات في مصنع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة السادات، وعثر بداخل المصنع على (20) طن مواد منتهية الصلاخية ومجهولة المصدر، (45) طن مواد خام مجهولة المصدر ودون بيانات.



كما تم ضبط مصنع أسمدة زراعية كائن بدائرة مركز شرطة السادات، وعثر بداخل المصنع على (450) كيلو جرام منتج نهائي من الأسمدة دون تسجيله.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.