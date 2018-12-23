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فن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:58 ص

نسرين طافش تتعاقد على مسلسل تاريخى

نسرين طافش تتعاقد
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2446815

تعاقدت الفنانة ​نسرين طافش​ على المشاركة في بطولة مسلسل تاريخي عربي مشترك، من تأليف الكاتب الأردني محمد بطوش وإخراج السوري أحمد إبراهيم أحمد، ويروي سيرة العلامة محي الدين بن عربي.

ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها بالعمل مطلع يناير المقبل.

وانتهت نسرين طافش مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "نادي الرجال السري" أمام الفنان كريم عبدالعزيز في أول مشاركة لها في السينما المصرية، وطرحت الشركة المنتجة بوستر منفردًا لها كإحدى بطلات الفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يلعب فيه شخصية طبيب أسنان، يقرر أن ينشئ ناديًا سريًا للرجال من أجل وضع خطة للرجال كيف يخونون زوجاتهم.

"نادي الرجال السري" بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، ونسرين طافش، وهو من تأليف أيمن وتار، ويتولى إخراجه خالد الحلفاوي.

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