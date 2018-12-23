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اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق من أرضية ملعب إدريس محمد أويا، المقرر أن يحتضن مواجهة الفريق أمام مضيفه القطن التشادي.





ويحل الزمالك، مساء غداً الأحد، ضيفا على القطن التشادي فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية.





وأفاد مراسل يلا كورة ، بأن لاعبو الزمالك أكدوا للمدرب جروس، أن أرضية ملعب اللقاء سيئة وصلبة، ويجدون صعوبة في تمرير الكرة على أرضيته.





وفي سياق متصل، اشتكى اللاعبون من نسبة الرطوبة المرتفعة و حرص المدير الفنى السويسرى على تغيير نظام التمرين تجنبا للإصابات بخوض تدريب خفيف على ملعب المباراة.





وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب على القطن التشادى، فى اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت الأسبوع الماضي بسباعية دون رد.





وأدى الزمالك تدريبا خفيفا على ملعب إدريس محمد أويا بتشاد استعدادا لمباراة القطن التشادي المقرر لها غدا الأحد في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.





وركز جروس في مران الزمالك، على تدريبات بدنية وتدريبات ترفيهية بلعب كرة يد بين فريقين، بالإضافة إلى فقرة للتسديد على المرمى وأجرى المدير الفني تقسيمة خفيفة في نهاية التدريب، في حين أدى عماد السيد وعمر صلاح حارسي المرمى تدريبات قوية تحت إشراف جروتز مدرب الحراس.





وشهد التدريب تواجد مشجع مصري زملكاوي يعيش في تشاد حرص على تشجيع اللاعبين في المران والجهاز الفني وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطلب من الأخير انشاء أكاديمية للأبيض في تشاد.

بث مباشر مباراة الزمالك والقطن يلا شوت اون لاين|الان