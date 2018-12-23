القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:51 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة العين اليوم بث مباشر hd يوتيوب
03:42 م

نهائي كأس العالم للأندية .. (بث مباشر) مباراة ريال مدريد والعين
01:20 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد الإسباني والعين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية (بث مباشر)
07:10 م

وولفرهامبتون ضد ليفربول | موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون
05:44 م

بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم يوتيوب
02:42 م

يلا شوت .. مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين الإماراتي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot
12:47 م

مشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
12:37 م

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر | أهم مباريات اليوم
03:42 ص

خروقات حوثية جديدة لهدنة الحديدة
02:15 م

أنتلرز ضد الريال .. مشاهدة مباراة ريال مدريد في كاس العالم للاندية
10:59 ص

"الفنية العسكرية" تحصد المركز الثالث بالمنتدى الدولى لعلوم المواد المركبة بروسيا
05:09 م

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم 16 / 12 / 2018 بالدورى الإنجليزي
الكابتن
الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:50 ص

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

Yalla Shoot يلا شوت
dostor.org/2446638

Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق من أرضية ملعب إدريس محمد أويا، المقرر أن يحتضن مواجهة الفريق أمام مضيفه القطن التشادي.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين
ويحل الزمالك، مساء غداً الأحد، ضيفا على القطن التشادي فى إياب دور الـ32 بالكونفدرالية.

وأفاد مراسل يلا كورة ، بأن لاعبو الزمالك أكدوا للمدرب جروس، أن أرضية ملعب اللقاء سيئة وصلبة، ويجدون صعوبة في تمرير الكرة على أرضيته.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين
وفي سياق متصل، اشتكى اللاعبون من نسبة الرطوبة المرتفعة و حرص المدير الفنى السويسرى على تغيير نظام التمرين تجنبا للإصابات بخوض تدريب خفيف على ملعب المباراة. 
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين
وكان الزمالك فاز في لقاء الذهاب على القطن التشادى، فى اللقاء الذي أقيم على ملعب بتروسبورت الأسبوع الماضي بسباعية دون رد.

وأدى الزمالك تدريبا خفيفا على ملعب إدريس محمد أويا  بتشاد استعدادا لمباراة القطن التشادي المقرر لها غدا الأحد في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين
وركز جروس في مران الزمالك، على تدريبات بدنية وتدريبات ترفيهية بلعب كرة يد بين فريقين، بالإضافة إلى فقرة للتسديد على المرمى وأجرى المدير الفني تقسيمة خفيفة في نهاية التدريب، في حين أدى عماد السيد وعمر صلاح  حارسي المرمى تدريبات قوية تحت إشراف جروتز مدرب الحراس.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين
وشهد التدريب تواجد مشجع مصري زملكاوي يعيش في تشاد حرص على تشجيع اللاعبين في المران والجهاز الفني وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة وطلب من الأخير انشاء أكاديمية للأبيض في تشاد.
Yalla Shoot يلا شوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والقطن بث مباشر ماتش zamalak اليوم | كورة لايف | كورة اون لاين

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة 9-11-2018 ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا - كول كورة

الآن

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

الأرصاد: طقس اليوم بارد ليلًا.. والقاهرة 19 درجة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الأحد 23/ 12/ 2018

ads
الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

ألبومات الصور

بالصور.. وزير القوى العاملة يصل بني سويف

جامعة الإسكندرية تحصد 3 فضيات وبرونزية في بطولة كمال الأجسام

تكريم يارا وليد وفريق "vortex" في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية

"لوجه الله".. مطعم يقدم وجبات مجانية للمحتاجين بالإسكندرية

نجم الساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد والعين بث مباشر اليوم

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلى وجيما الإثيوبى والقنوات الناقلة

الكويت تعتزم إنهاء خدمات 1000 وافد فى وزارة التربية

أزمة متوقعة بين محمد صلاح وليفربول

العثور على جثث 9 عمال كانوا عالقين داخل منجم وسط روسيا

كشكول

رئيس جامعة الأزهر: الدعوة إلى المواطنة من صميم الإسلام

عميد كلية الدعوة: حب الأوطان لا يتعارض مع الدين

بالفيديو .. معلم لغة عربية يضرب طالباً بعنف .. و«الحصري»: ظاهرة مستمرة

«جامعة حلوان» توقع بروتوكول تعاون لإدارة وتشغيل مستشفي 15مايو النموذجي

«التعليم»: الأعداد النهائية لتحرير عقود المعلمين .. الأربعاء المقبل

الأمصار

بسبب إغلاق الحكومة.. ترامب يلغي سفره إلى فلوريدا

ارتفاع عدد ضحايا "تسونامي" في إندونيسيا إلى 168 شخصا

صحيفة: ماكرون رفض هدايا تميم أثناء زيارته قطر

ترامب معلقا على استقالة مبعوثه للتحالف ضد داعش: غير مهم

استقالة مبعوث واشنطن للتحالف الدولي ضد داعش من منصبه

مرايا الابداع

عشر قصائد لا تقول شيئًا

صهد

منوعات

صناعة المطاط في الصين تسجل أرباح قوية

عازف جيتار من فرقة "Queen" يقدم أغنية في مركز ناسا

صلاح ونجوم ليفربول يحضرون مفاجأة بمناسبة الكريسماس

مباريات
الصحة

فنجان واحد من القهوة المُرّة يكشف الشخصية الشريرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎