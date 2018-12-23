القاهرة : الأحد 23 ديسمبر 2018
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الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:48 ص

بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE

بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE

بث مباشر لأهم مباريات
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بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE

 إطار مباراة العودة لدور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية على ملعب إدريس محمد أويا بالعاصمة انجمينا، حيث كان لقاء الذهاب انتهى بفوز الزمالك بسبعة أهداف نظيفة، وتقام المباراة فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.
ملعب المباراة اليوم يتسع لـ15 ألف متفرج، ومن المتوقع حضور أعداد كبيرة من الجماهير بعد حرص إدارة نادي القطن على دعوتهم لحضور اللقاء بجانب أن تواجد الزمالك وخوضه للمباراة أسهم في حرص الجماهير على اللقاء، رغم أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الأبيض بسبعة أهداف نظيفة. 
الزمالك يخوض مباراة اليوم بدون ثنائي من أهم العناصر في الفريق الأبيض وهما محمود جنش حارس المرمى وطارق حامد لاعب وسط الملعب، والذي فضل السويسري كريستيان جروس المدير الفني منحهما راحة من المباراة بسبب حالة الإرهاق التي يعاني منها الثنائي بسبب ضغط المباريات. 
الزمالك يخوض المباراة بشعار الفوز وتأكيد انتصار مباراة الذهاب الكبير، وأيضا من أجل كسب اللاعبين مزيدا من الثقة خلال الفترة القادمة. 
ويشارك الفريق الأبيض في الكونفدرالية، باعتباره بطلا لكأس مصر نسخة 2017-2018، وكان الزمالك قد ودع النسخة الماضية من البطولة من دور الـ32 على يد فريق ولايتا ديشا المتواضع.
وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:
عماد السيد في حراسة المرمى
الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني
الوسط: محمد إبراهيم وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا
الهجوم: كاسونجو
وستقوم قناة أون سبورت 2 ببث مباراة الإياب بين الزمالك والقطن التشادي، حصريا في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد.
وستكون مهمة الفريق التشادي شبه مستحيلة اليوم للصعود والتأهل على حساب الزمالك، حيث يحتاج للفوز بفارق 8 أهداف للتأهل للدور المقبل في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE

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