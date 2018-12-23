بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE
بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE
بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE
بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE
بث مباشر لأهم مباريات اليوم | مشاهده مباراه الزمالك والقطن LIVE
استقبل المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، منذ قليل، الدكتور محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة، في مستهل زيارته للمحافظة. ومن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف، ووزير القوى العاملة لتفقد مصنع ...
حصلت جامعة الإسكندرية، خلال مشاركاتها في بطولة الجمهورية للجامعات والمعاهد المصرية لكمال الأجسام، "دورة الشهيد الرفاعي الـ 46"، على 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية، والتي أقيمت بجامعة طنطا تحت رعاية ...
اختتمت فعاليات المهرجان الدولي الخامس عشر للأغنية، بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايناس دياب وكيل كلية التربية ...